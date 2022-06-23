Скасування нульового розмитнення: експерти розповіли, як це вплине на авторинок України

Скасування нульового розмитнення: експерти розповіли, як це вплине на авторинок України

Фахівці надали інформацію, як скасування нульового розмитнення торкнеться автомобільного ринку України.

Зазначимо, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто від 1 липня .

Аналітики Інституту досліджень авторинку розповіли, як скасування нульового розмитнення вплине на авторинок України.

Зазначається, що в березні 2022 року до України імпортували всього близько 2 тисяч вживаних авто. З ухваленням нульового розмитнення імпорт багаторазово зріс.

Так, із поверненням "довоєнних" ставок розмитнення імпорт знову призупиниться до рівня кількох тисяч авто в місяць. Цьому будуть сприяти, зокрема:

зниження купівельної спроможності українців внаслідок повномасштабної війни;

здорожчання автомобілів за кордоном внаслідок кризи автомобільної промисловості та дефіцит пропозиції на ринку;

здорожчання та ускладнення доправлення транспортних засобів з-за кордону, найбільше — в сегменті авто з країн Америки та Південної Кореї;

зміна курсу валют, знецінення гривні.

Після повернення податків зразка 2018 року ввезення автомобіля з-за кордону буде невигідним. Тому перший час автомобілі купуватимуть на внутрішньому ринку, де почнеться зростання цін на більшість популярних моделей в межах 20-30%.

Окрім прямого впливу, є ще й непрямий: різке зростання корупційних ризиків на митниці. Оскільки формула нарахування податків передбачає залежність від митної вартості авто, яку, своєю чергою, визначають працівники митниці, можна припустити, що відновляться схеми для зменшення розміру цих платежів. Зокрема, підроблення інвойсів, зазначення вигаданих пошкоджень авто, підміна документів тощо.

Скасування збору до пенсійного фонду для електромобілів, передбачене законопроєктом № 7418, жодним чином не покращить ситуацію на авторинку. Перш за все, через зовсім невеликий відсоток автомобілів з електродвигуном в структурі імпорту внаслідок дорожнечі таких машин за кордоном, та стосуватиметься обмеженої кількості забезпечених українців.

Враховуючи усі вищеописані негативні моменти, можна передбачити не додаткові надходження, а, навпаки, втрати української економіки внаслідок зменшення обсягів імпорту, зростання рівня корупції та зменшення економічної активності й мобільності українців.

Додамо, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені внаслідок бойових дій.

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