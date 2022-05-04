Скільки та яких авто завезено до України без податків

Скільки та яких авто завезено до України без податків

Багатьох українців цікавить питання - скільки елітних іномарок завезено в Україну під нульове розмитнення.

Станом на 2 травня до України завезли 29 195 машин, з них 40 машин елітних Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, LEXUS, BMW за 2 млн грн, повідомила у своєму Facebook народна депутатка України Олена Шкрум.

Розподіл ввезених авто на «єврономерах» без мит за даними депутатки такий:

16 793 автомобілі — машини вартістю до 100 тис. грн ($1,5-3 тис.). Це недорогі, старі авто, що йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони чи замість загубленої машини для особистого користування;

11 406 авто вартістю від 100 до 500 тис. грн, дорожчі та нові авто, часто пікапи. Частина також пішла на потреби захисників України;

760 автомобілів — від 500 тис. до 1 млн грн;

196 машин вартістю від 1 до 2 млн грн;

40 дуже дорогих, елітних машин вартістю понад 2 млн грн.

Тобто, як зазначила Олена Шкрум 65-70% завезених машин є скромними, недорогими, старенькими. Переважно будуть використані на армію або потреби тероборони й ЗСУ, частина на потреби сім'ям, щоб мати фізичну можливість пересуватись під час війни. Близько 1000 авто, всього лише 1 тисяча за цілий місяць на всю Україну – машини вартістю понад 500 тис. грн, машини для себе, а не для армії.

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