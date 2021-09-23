Скільки легалізовано "євроблях" та в яку суму це обійшлося: підсумки 100 днів пільгового розмитнення

Скільки легалізовано "євроблях" та в яку суму це обійшлося: підсумки 100 днів пільгового розмитнення

До кінця процедури залишилося трохи менше двох місяців.

В Україні триває пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Так, за інформацією Державної митної служби України, протягом 100 днів від початку легалізації "євроблях", українську реєстрацію отримали майже 40 тисяч машин .

Зазначається, що в період від 15 червня до 22 вересня 2021 року до Держбюджету надійшло 1,4 млрд грн.

Від 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, станом на 22 вересня 2021-го лідерами за кількістю авто стали:

Закарпатська митниця – 7 659 авто;

Київська митниця – 4 163 авто;

Одеська митниця – 4 093 авто;

Чернівецька митниця – 3 218 авто;

Івано-Франківська митниця – 2 361 авто.

Додамо, що скористатися спрощенням можна до 10 листопада 2021 року, а до 8 лютого 2022-го – учасникам бойових дій які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів від дня набрання чинності законів (від 15 травня 2021 року).

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

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