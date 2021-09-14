Скільки українців хотіли б придбати електрокар: опитування

68,4% опитаних хотіли б стати власником електричного автомобіля.

Видання AIN.UA провело опитування між 310 читачами і визначило, скільки з них хотіли б придбати електрокар.

Згідно з дослідженням, 68,4% опитаних хотіли б стати власником електромобіля. Про це повідомляється на їх сайті.

Водночас 24,8% відмовилися від цієї ідеї, а у 6,8% респондентів електрокар вже є.

Ті, хто планує покупку електричної машини, найчастіше роздумують над Tesla, тому що вважають їх найбільш технологічними і безпечними. Найбільш затребувані серед них – Tesla Model 3 і Tesla Model S.

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Також люди, які хочуть купити електрокар, розглядають Nissan Leaf, Audi e-tron, BMW i3, Hyundai IONIQ, Chevrolet Volt, Porsche Taycan та Nissan Ariya. Респонденти в першу чергу звертають увагу на запас ходу автомобіля і оцінюють репутації його виробника.

Серед власників електромобілів, найбільше володіють Nissan Leaf та моделями Tesla.

Опитувані, які не хочуть електрокар, аргументують це необхідністю постійно його заряджати, малорозвиненою інфраструктурою та великою кількістю повільних зарядок.

45,5% респондентів зазначили, що задуматися про покупку електричного автомобіля їх може економія на паливі. 28,4% в першу чергу подумають про користь для навколишнього середовища. Також відмовитися від ДВЗ готові у разі знаходження авто з добрим співвідношенням ціни і зручності.

Раніше повідомлялося, що в Україні зріс попит на електромобілі.

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