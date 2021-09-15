Скільки українські міста заробили на паркінгах у 2021 році: статистика

Скільки українські міста заробили на паркінгах у 2021 році: статистика

Київ отримав найбільше коштів – понад 34 мільйона гривень.

Українські великі міста заробили на паркувальних майданчиках у першій половині 2021 року 85 мільйонів гривень.

Про це повідомили у сервісі відкритих даних Opendatabot.

Станом на 1 серпня найбільше на паркінгах заробив Київ – 34,6 млн грн або 41% від загальної суми.

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Дохід Одеси від стоянок склав 23,3 млн грн, а Харкова – 14,7 млн грн. Львів у першій половині року заробив 12,3 млн грн.

Даних про паркінги Дніпра відсутні, тому що комунальне підприємство міської ради "Транспортна інфраструктура міста" відмовилося надати інформацію за офіційним запитом. Там відповіли, що це "виходить за межі їх компетенції".

Хоча у минулому році Дніпро данi надав. Тоді до місцевого бюджету за 9 мiсяцiв надійшло 14 400 309 грн.

Нагадаємо, що в Одесі дівчина заплатила за паркування майже тисячу доларів.

opendatabot.com

Раніше повідомлялося, що Київ не має планів отримувати кошти за стоянку у дворах будинків.

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