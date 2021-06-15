Складено список автомобілів вартістю до 2 тисяч доларів, які можна придбати в Україні

Але для цього потрібно серйозно постаратися.

Фахівці склали список автомобілів, які можна купити в Україні вартістю до 2 тисяч доларів .

Про це йдеться в AvtoSota.

Зазначається, якщо поставити за мету знайти машину за ці гроші, то доведеться серйозно постаратися, щоб знайти щось адекватне. Кілька гідних варіантів все ж є. Купуючи автомобіль за ці гроші, ви повинні розуміти, що це невелика сума і розраховувати на щось потужне не варто.

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Відкриває список (5 місце) Daewoo Lanos.

Ця машина буде коштувати 2 тисячі доларів за умови, що це будуть перші роки виробництва, починаючи десь від 1998 року.

Раніше Lanos був мегапопулярною робочою конячкою в таксі, багато хто досі на них безпроблемно їздить, витрачаючи мінімум грошей на їхнє утримання – в обслуговуванні це копійчана машина. Вони активно продаються на ринку вживаних автомобілів. “Ланос” комфортно себе почуває в умовах наших доріг і низької якості пального.

Далі йде Volkswagen Golf II покоління.

Один із найбільш живучих автомобілів в історії автомобілебудування. Друге покоління моделі Golf досі добре почувається на дорогах. Більшість машин відновлені, в яких замінили вже все що тільки можна, але найголовніше це щоб цілим залишався сам кузов, якщо ви знайдете не прогнилий екземпляр цієї моделі за 2 тисячі доларів – беріть не думаючи.

Найсвіжіший варіант, який ви можете знайти, маючи цю суму в кишені, – це модель кінця виробництва 1992 року.

Третя сходинка в активі Ford Escort.

Варіант для тих, хто шукає надійний автомобіль в солідному віці. Багато хто взагалі не знає, яку машину можна купити за 2 тисячі доларів, аби отримати не мотлох або автомобіль, який повністю покритий іржею.

Якщо ви купуєте Escort в гідному стані, то отримуєте реально класний автомобіль. Найцікавіше те, що виглядає він і знаходиться в кращому стані, ніж більшість російських автомобілів, випущених на 10 років пізніше. Все це пояснюється якісним кузовом, хорошою оцинковкою і надійними двигунами – це один із небагатьох варіантів, який можна взяти за таку скромну суму в живому стані. Можливо доведеться зробити ремонт мотора, а може і замінити його. Але в будь-якому разі ключовим фактором залишається кузов.

Друга позиція належить Nissan Almera.

Сама назва для багатьох вже звучить багатообіцяльно. Сучасні Almera відносять до хороших і не дорогих автомобілів. Але оскільки зараз мова про цінову категорію за дві тисячі доларів – повернемося в минуле до першого покоління моделі.

Ми можемо розраховувати на машину від 1995 до 1999 року випуску. Швидше за все доведеться вибрати автомобіль перших років виробництва. За рахунок міцного і довговічного кузова і надійних двигунів Almera можна купувати, як першу машину.

Очолює список Audi 80.

Ця модель донині впевнено їздить нашими дорогами, але всьому є свій термін служби.

В основному Audi 80 беруть під який-небудь проєкт або ж тюнінг. У неї міцний кузов, за яким навіть через два десятиліття в разі гідного обслуговування корозія практично не з’являється. Якщо з головою підійти до вибору, орієнтуючись на реально важливі параметри, то є всі шанси стати власником автомобіля в гідному стані. Німецька якість того часу значно відрізняється від нинішнього – тоді був розрахунок на довговічність.

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