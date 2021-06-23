Складено список кросоверів, які не варто купувати на вторинному ринку в Україні

Складено список кросоверів, які не варто купувати на вторинному ринку в Україні

Тут знайшлося місце для п'яти моделей.

Навіть у найкращих і популярних автомобільних брендів є моделі, які зарекомендували себе, як не надійні і не міцні.

Так, AvtoSota, проаналізувавши частоту поломок транспортних засобів і ресурс агрегатів, склала антирейтинг кросоверів, які не варто купувати на ринку вживаних машин.

Відкривають список паркетники корейських виробників – KIA Sportage і Hyundai ix35.

kia.ua

Вони були випущені в період від 2010 до 2015 років. Моделі є співплатформенними, тобто в їхній основі лежить одна і та сама архітектура. Як силові установки для цих корейців вибиралися двигуни G4KD і G4NA, які досить проблематичні в експлуатації. За спостереженнями, ці двигуни можуть вийти з ладу вже до того моменту, як на одометрі з’явиться цифра в 100 тисяч кілометрів.

На сходинку вище розташований автомобіль баварської марки – BMW X5 преміального сегмента.

В облік береться версія, яка була випущена в період від 2006 до 2013 років. Майже у всіх випадках виконання німецький кросовер не відрізняється надійністю в плані використовуваних силових установок. Вибираючи цей автомобіль на "вторинці", рекомендується зупинити свій вибір на варіанті, підкапотний простір якого займає 3-літровий мотор, що працює на дизельному пальному. Цю модифікацію можна назвати відносно надійною.

Топ-3 замикає японський середньорозмірний кросовер Mazda CX-7. Як силова установки використовується турбований двигун на 2,3 літри. Подібні версії в процесі експлуатації доставляють чимало проблем власникові.

На другій позиції розташований німецький Volkswagen Tiguan, рушійною силою якого є турбований двигун на 1,4 літри. Двигун поєднується з роботизованою коробкою передач DSG. Йдеться про версію, яка була випущена в 2007-2016 роках. Як правило, в цьому автомобілі ресурс коробки передач і двигуна не перевищує позначку в 100 тисяч кілометрів пробігу.

Лідером рейтингу є чешська Skoda Yeti, яка укомплектована 1,4-літровим двигуном, що поєднується з роботизованою DSG. У цього авто також використовуються слабкі силові агрегати. Ресурс, як правило, не досягає і 100 тисяч км.

Раніше німці склали рейтинг найпроблемніших автомобілів із пробігом у 2021 році.

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