Skoda переносить виробництво комплектувальних із України

Чеська компанія Skoda Auto AS через війну, яку розв'язала Росія, заявила про перенесення частини виробництва кабельної продукції з України з метою убезпечити себе від можливих збоїв у ланцюжку поставок.

Так,через війну, в Україні простоюють чи працюють не на повну потужність більшість підприємств. Торкнулася ця ситуація і завод з виробництва кабельної продукції для автомобілів Skoda.

Про перенесення виробництва комплектувальних повідомляє Market Watch.

Як повідомили в компанії, виробництво кабельних джгутів з України частково перенесли до міста Млада-Болеслав у Чехії, де знаходиться штаб-квартира Skoda. Автовиробник також повідомив, що забезпечив додаткові виробничі потужності в Марокко та Румунії.

У компанії заявили, що цей крок більш ніж вдвічі збільшив виробничі потужності для компонентів і дав додатковий захист від перебоїв та вузьких місць у постачанні комплектувальних. Зупинка ланцюга поставок, викликана війною в Україні, змусила Skoda припинити виробництво свого електромобіля Enyaq iV на вісім тижнів через нестачу кабельних джгутів.

Як повідомлялося, в Україні знаходиться майже 40 заводів з виробництва джгутів електропроводів для автомобілів, але після війни частина з них призупинила виробництво, писала Financial Times. Внаслідок цього автомобільні гіганти BMW та Volkswagen, до складу якого входить Skoda, були змушені тимчасово зупинити свої заводи по усій Європі через логістичні проблеми з постачанням комплектувальних в Україні.

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