Skoda поновлює постачання автомобілів до України: коли чекати на нові екземпляри

Skoda поновлює постачання автомобілів до України: коли чекати на нові екземпляри

Чеська компанія Skoda ухвалила рішення поновити постачання машин на територію України.

Так, найбільший автовиробник у Чеській Республіці Skoda Auto відновить постачання машин до України. Нові автомобілі прибудуть уже у червні.

Про це повідомляє Reuters.

Чеський автовиробник заявив, що 80 машин будуть поставлені першою партією у напіврозібраному вигляді та зібрані на заводі його партнера Eurocar. З готових автомобілів демонтуються двигун, коробка передач, передній міст, задній міст, колеса та у разі версії 4x4 — карданний вал.

"Будь-яке збільшення обсягів виробництва на Соломонівському заводі залежатиме від того, як розвиватиметься війна", - йдеться у заяві Skoda.

Щодо моделей, то йдеться про позашляховики Kodiaq та Karoq.

Раніше розповідалося про те, що Skoda переносить виробництво комплектувальних із України.

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