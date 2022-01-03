Справжня "капсула часу": в Україні знайшли новий мотоцикл, який майже 30 років простояв у гаражі (відео)

Справжня "капсула часу": в Україні знайшли новий мотоцикл, який майже 30 років простояв у гаражі (відео)

Модель зберіглася в дуже непоганому стані.

У Києві знайшли новий мотоцикл "Восход-3М" 1992 року випуску.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів блогер Roma Urraco.

Так, за його словами, цей екземпляр усе своє життя простояв в гаражі. Попри це, "Восход-3М" зберігся в досить непоганому стані, за винятком невеликих слідів корозії на хромованих деталях керма, вихлопу та ободах коліс. Невеликі пошкодження також є на ручках гальма та зчеплення, задньому ліхтарі. На облік "двоколісник" ніколи не ставили.

На все це, безумовно, вплинув і його пробіг, який становить усього 68 км.

Мотоцикл "Восход-3М" випускався від 1983 до 1993 роки. Усього було випущено понад 1,5 млн екземплярів. По суті, це була рестайлінгова версія попереднього "Востока", яка відрізнялася появою повноцінної панелі приладів замість окремого спідометра, новим баком і збільшеною сорочкою охолодження. Також на модифікацію з індексом "3М" встановили протиугінний замок, індикатор зношування гальмівних накладок на обох колесах, два дзеркала заднього виду та відкидні підніжки водія.

"Восход-3М" оснащений одноциліндровим двотактним мотором потужністю 14 кінських сил. Водночас максимальна швидкість могла досягати 105 кілометрів на годину за "сухої" масі без технічних рідин 122 кілограми.

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