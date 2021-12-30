Найпопулярніший компактний кросовер Skoda вийшов на ринок України: оголошена ціна

Модель доступна в трьох комплектаціях..

Як відомо, компанія Skoda нещодавно офіційно представила оновлену версію свого найпопулярнішого компактного кросовера - Karoq.

За інформацією офіційного представника чеського виробника в Україні, ця модель відтепер доступна й на нашому ринку.

Так, кросовер доступний у комплектаціях Active, Ambition та Style з вже знайомою лінійкою двигунів та коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) з 8-ступеневою АКП, 2.0 TDI (85 кВт) з 6-ступеневою МКП, 2.0 TDI (85 кВт) з роботизованою 7-ступеневою КП 7DSG, а також 2.0 TDI (110 кВт) з аналогічною трансмісією DSG.

Ціна на оновлений Skoda Karoq стартує від 669 591 грн, а початок виробництва заплановано на березень 2022 року. Модель вже доступна для замовлення.

Додамо, що представлений 2017 року Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світового продажу бренду. Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia. Від 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Karoq і зараз він доступний у 60 країнах світу.

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