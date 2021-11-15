Стало відомо, де найбільше зареєстровано розмитнених автомобілів із пробігом в Україні: які вживані моделі в лідерах

Стало відомо, де найбільше зареєстровано розмитнених автомобілів із пробігом в Україні: які вживані моделі в лідерах

Нещодавно завершилося пільгова легалізація цих машин.

Як відомо, 11 листопада в Україні добігло кінця пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

За інформацією "Укравтопром", від січня до жовтня 2021 року український автопарк поповнили 411,7 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Згідно з даними про реєстрації, п’ять регіонів України охопили більше третини цих машин.

Так, айбільша кількість розмитнених легкових авто з пробігом отримали номери Львівської області – 36,8 тисячі . А найпопулярнішим вживаним авто у жителів Львівщини став автомобіль Volkswagen Golf. За десять місяців з початку року 2 475 старих екземплярів ціє моделі змінили іноземні номери на львівські.

Столичну реєстрацію отримали 34,9 тисячі машин, що були в експлуатації, і це другий результат. Лідером серед імпортованого секонд-хенду в Києві став автомобіль Hyundai Sonata – 1 848. На третьому місці Дніпропетровська область, де було зареєстровано 25,6 тисячі розмитнених авто з пробігом. Більше за інших дніпропетровські номери були видані автомобілям моделі Renault Megane – 1 572.

Номери Київської області з початку року отримали трохи більше 25 тисяч імпортованих іномарок з пробігом – четверте місце. У вподобаннях жителів Київщини, які зробили вибір на користь вживаної машини з-за кордону, домінувала модель Volkswagen Passat (1,5 тисячі авто). Також до п’ятірки областей за кількістю зареєстрованих машин, що змінили громадянство, увійшла Одеська область, автопарк якої з початку року поповнили 23,3 тисячі таких авто. Тут, як і у Києві, частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Hyundai Sonata. Протягом десяти місяців одесити і жителі області зареєстрували 1 114 розмитнених автомобілів цієї моделі з пробігом.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

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