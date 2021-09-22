Стало відомо, коли в Україні з’явиться перша воднева заправка

В країні вже зареєстровано два водневих автомобілі.

В Україні перша воднева заправка має з'явитися в 2022 році.

Про це повідомила Українська воднева рада.

Там розповіли, що до них звертаються підприємці, які спеціалізуються на створенні відповідної інфраструктури у всьому світу та готові створювати заправки для водневих авто в нашій країні.

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Наразі в країні вже зареєстровано два автомобілі, які їздять на паливних елементах. У раді зазначають, що це дало поштовх для розвитку інфраструктури.

"Чому не будують водневі заправки? Тому що немає машин на водні. А чому немає машин? Тому що немає водневих заправок… Підґрунтя для подальшої розбудови інфраструктури для водневого транспорту в Україні було закладено", - зазначив президент УВР Олександр Рєпкін.

Він розповів, що процес сертифікації першого водневого авто був дещо складним. Але зараз отримання документів для ввезення в Україну таких машин значно прискорилося.

"Українська воднева рада вже відпрацювала механізм документального оформлення водневих авто. Ми, як першопрохідці, витратили на це півтора місяця, але надалі весь процес займатиме лише три дні", - повідомив Рєпкін.

Нагадаємо, що на початку вересня в Україні зареєстрували перший автомобіль на водні.

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