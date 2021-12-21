Стало відомо, на яких автомобілях найчастіше порушували ПДР в Україні за підсумками 2021 року

Лідер має досить величезний відрив.

Фахівці з'ясували, на яких автомобілях найчастіше порушують ПДР в Україні.

Відповідне дослідження провели "Штрафи UA", через які й проходили відповідні машини.

Як відомо, перевищення встановленої швидкості руху – найпоширеніше правопорушення, фіксуючи яке поліція отримає найбільшу кількість стягнень.

За допомогою камер автофіксацій виписується левова частка усіх штрафів за порушення ПДР. І тут статистика що до порушників корелюється з загальною кількістю авто певної марки. Існує міф, що порушують ПДР лише люксові авто, однак це не зовсім так.

До вашої уваги топ-5 марок машин, на яких найчастіше порушували ПДР у 2021 році .

На п'ятому місці Skoda — 14 458 штрафів;

— 14 458 штрафів; На четвертому — Mercedes-Benz з 19 858 постановами;

з 19 858 постановами; Замикає трійку лідерів Renault — 21 782 штрафів;

— 21 782 штрафів; На другому місці — Toyota і 23 051 постанова;

і 23 051 постанова; На першому - Volkswagen — 33 740 штрафів.

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