Стало відомо, на яких автомобілях найчастіше порушували ПДР в Україні за підсумками 2021 року

Лідер має досить величезний відрив.
Фахівці з'ясували, на яких автомобілях найчастіше порушують ПДР в Україні.
Відповідне дослідження провели "Штрафи UA", через які й проходили відповідні машини.
Як відомо, перевищення встановленої швидкості руху – найпоширеніше правопорушення, фіксуючи яке поліція отримає найбільшу кількість стягнень.
За допомогою камер автофіксацій виписується левова частка усіх штрафів за порушення ПДР. І тут статистика що до порушників корелюється з загальною кількістю авто певної марки. Існує міф, що порушують ПДР лише люксові авто, однак це не зовсім так.
До вашої уваги топ-5 марок машин, на яких найчастіше порушували ПДР у 2021 році.
- На п'ятому місці Skoda — 14 458 штрафів;
- На четвертому — Mercedes-Benz з 19 858 постановами;
- Замикає трійку лідерів Renault — 21 782 штрафів;
- На другому місці — Toyota і 23 051 постанова;
- На першому - Volkswagen — 33 740 штрафів.
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