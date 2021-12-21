Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Стало відомо, на яких автомобілях найчастіше порушували ПДР в Україні за підсумками 2021 року

Стало відомо, на яких автомобілях найчастіше порушували ПДР в Україні за підсумками 2021 року

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стало відомо, на яких автомобілях найчастіше порушували ПДР в Україні за підсумками 2021 року

poltava.pl.ua

Лідер має досить величезний відрив.

Фахівці з'ясували, на яких автомобілях найчастіше порушують ПДР в Україні.

Відповідне дослідження провели "Штрафи UA", через які й проходили відповідні машини.

Як відомо, перевищення встановленої швидкості руху – найпоширеніше правопорушення, фіксуючи яке поліція отримає найбільшу кількість стягнень.

За допомогою камер автофіксацій виписується левова частка усіх штрафів за порушення ПДР. І тут статистика що до порушників корелюється з загальною кількістю авто певної марки. Існує міф, що порушують ПДР лише люксові авто, однак це не зовсім так.

До вашої уваги топ-5 марок машин, на яких найчастіше порушували ПДР у 2021 році.

  • На п'ятому місці Skoda — 14 458 штрафів;
  • На четвертому — Mercedes-Benz з 19 858 постановами;
  • Замикає трійку лідерів Renault — 21 782 штрафів;
  • На другому місці — Toyota і 23 051 постанова;
  • На першому - Volkswagen — 33 740 штрафів.

Читайте також:

В Україні оновлюють систему автофіксації порушень ПДР: що зміниться для водіїв

Як перевірити та сплатити нові штрафи за порушення ПДР

Наступна публікація