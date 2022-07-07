Стало відомо, скільки ввезли українці "євроблях" після скасування нульового розмитнення

Так, ві 1 до 5 липня , вже після скасування пільг на розмитнення авто, було завезено 1 260 машин.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що за них до бюджету нарахували за повними сумами розмитнення 135 млн грн. Найімовірніше, ці автомобілі ввезли люди, котрі не встигли завезти авто до 1 липня, але купили їх за кордоном саме під “нульове розмитнення”.

Загалом у липні можуть оформити близько 5-10 тисяч авто, впевнені в Інституті досліджень авторинку. Більшістю будуть саме такі, “доїжджаючі” авто. Втім, якщо формулу розмитнення не змінять, у серпні статистика буде вже зовсім іншою: 3-5 тисяч авто за місяць. Везтимуть в основному новіші та дорожчі авто, а також “американців”, прогнозують в ІДАР.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".

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