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Стало відомо, скільки ввезли українці "євроблях" у перший місяць після скасування пільгового розмитнення

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Стало відомо, скільки ввезли українці "євроблях" у перший місяць після скасування пільгового розмитнення

Фото: ТСН.ua

За підсумками липня 2022 року до України продовжили активно ввозити машини на європейській реєстрації.

Так, за підсумками другого місяця літа було ввезено 13 584 авто.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат - Ярослав Железняк.

Він зазначив, що подібна "легалізація" машин принесла до Держбюджету 1,72 млрд грн. З них:

  • ввізне мито – 384 млн грн;
  • акцизний податок – 263 млн грн;
  • ПДВ – 1,079 млн грн.

"Надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом 3-х місяців", - наголосив Железняк.

Крім цього, він зауважив, що розмитнення авто склало 7,3% від усіх митних платежів у липні. Більше принесли лише нафтопродукти – 10,8% або 2,47 млрд грн.

 Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".

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