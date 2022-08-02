Стало відомо, скільки ввезли українці "євроблях" у перший місяць після скасування пільгового розмитнення

За підсумками липня 2022 року до України продовжили активно ввозити машини на європейській реєстрації.

Так, за підсумками другого місяця літа було ввезено 13 584 авто .

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат - Ярослав Железняк.

Він зазначив, що подібна "легалізація" машин принесла до Держбюджету 1,72 млрд грн. З них:

ввізне мито – 384 млн грн;

акцизний податок – 263 млн грн;

ПДВ – 1,079 млн грн.

"Надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом 3-х місяців", - наголосив Железняк.

Крім цього, він зауважив, що розмитнення авто склало 7,3% від усіх митних платежів у липні. Більше принесли лише нафтопродукти – 10,8% або 2,47 млрд грн.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".

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