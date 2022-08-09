Стало відомо, як змінилася вартість найпопулярніших авто із пробігом після скасування нульового розмитнення

Експерти з'ясували, як повернення мита та ПДВ вплинули на цінники вживаних машин на українському авторинку.

Зазначається, що вторинний ринок автомобілів реагує на зміни законодавства та курсу гривні із деяким запізненням.

Фахівці з Auto-Consulting розповіли, як саме скасування нулього розмитнення вплинуло на вартість автомобілів.

Так, за основу було взято десять найпопулярніших в Україна моделей машин із пробігом різних років випуску. На сьогодні на стан ринку уживаних автівок впливають велика кількість автомобілів, завезених до України за “нульовою” схемою. Ускладнення імпорту американських “битків”. Знецінення гривні. Та - деяка нормалізація із постачанням нових моделей офіційними дилерами.

Перша ціна - 2022 рік червень, друга - 2022 рік серпень. Треба лише зважати на те, що наведена ціна - “від” і це ціна пропозиції. Реальна вартість, за яку куплять автомобіль, може бути іншою, залежно від реального пробігу та стану автівки.

Volkswagen Passat

- B2 - $900 - $800 (на $100 дешевше)

- B3 - $999 - $899 (на $100 дешевше)

- B4 - $1 500 - $1 600 (на $100 дорожче)

- B5 - $2 400 - $2 500(на $100 дорожче)

- B6 - $3 500 - $4 300 (на $800 дорожче)

- B7 - $6 500 - $7 000 (на $500 дорожче)

- B8 - $13 500 $10 999 (на $2 500 дешевше)

Skoda Octavia

- A5 - $2 700 - $3 500 (на $800 дорожче)

- A7 - $6 300 - $7 950 (на $1 650 дорожче)

- A8 - $21 690 - $20 700 (на $990 дешевше)

Volkswagen Golf

- Golf IV - $2 000 - $2 000

- Golf V - $3 800 - $3 200 (на $600 дешевше)

- Golf VI - $4 300 - $5 000 (на $700 дорожче)

- Golf VII - $8 800 - $7 500 (на $1 300 дешевше)

Renault Megane

- 1997 - $2 000 - $1 700 (на $300 дешевше)

- 2010 - $4 650 - $4 650

- 2020 - $16 000 - $16 200 (на $200 дорожче)

Ford Focus

- 2001 - $2 700 - $2 350 (на $350 дешевше)

- 2010 - $5 400 - $4 700 (на $700 дешевше)

- 2020 - $22 820 - нема пропозицій

Opel Astra

- 1994 - $1 400 - $1 400

- 2010 - $3 900 - $4 400 (на $500 дорожче)

- 2020 - $14 900 - $11 800 (на $3 100 дешевше)

Audi A6

- 1996 - $2 350 - $2 000 (на $350 дешевше)

- 2010 - $8 700 - $8 700

- 2020 - $46 000 - $40 000 (на $6 000 дешевше)

Audi A4

- 1995 -$1 900 - $2 500 (на $600 дорожче, але за авто 1996 р.в.)

- 2010 - $8 300 - $6 900 (на $1 400 дешевше)

Renault Scenic

- 2010 - $4 800 - $5 200 (на $400 дорожче)

- 2017 - $11 400 - $11 300 (на $100 дешевше авто 2018 р.в.)

Як бачимо, якогось суцільного загального цінового тренду немає. На деякі марки та моделі ціни піднялися, на деякі - навпаки - впали. Але тренд на зниження цін більш "свіжих" авто прослідковується, тоді як більш старі можуть трохи і дорожчати.

Нагадаємо, що 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".