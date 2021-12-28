Стало відомо, які моделі авто вироблятиме ЗАЗ у 2022 році

Стало відомо, які моделі авто вироблятиме ЗАЗ у 2022 році

Лінійка легкових машин складатиметься з трьох моделей.

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) планує бути дуже активним щодо випуску моделей транспорту в 2022 році.

Про це в коментарі для 062 повідомив речник корпорації "Укравто" Дмитро Скляренко.

Так, за його словами, наступного року завод планує випуск моделей KIA, Groupe Renault та автобусної техніки ZAZ.

“Лінійка легкових автомобілів складатиметься з моделей KIA RIO sedan, KIA RIO X та Renault Arkana. Щодо автобусів, то завод продовжить випуск моделей ZAZ A08, у модифікаціях “шкільний”, приміський та міський, а також автобуса середнього класу ZAZ A10”, - зазначив він.

Також в "Укравто" говорять, що цього року завершено сертифікацію моделі ZAZ A09, виконаного на базі шасі Mercedes-Benz.

"У 2022 році заплановано аудит з боку компанії Mercedes-Benz та випуск пілотної партії автобусів цієї моделі", - підсумував Скляренко.

Цікаво, що абсолютно нічого не сказано про моделі LADA, які виробляються з російських машинокомплектів. Чи сходитимуть вони з конвеєрів ЗАЗ й надалі - невідомо. Наразі там випускають більшість автомобілів LADA. Хоча, нещодавно офіційний сайт українського представництва автовиробника оголосив про те, що ціни на ці машини від 2022-го року стануть вище.

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