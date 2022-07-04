Стало відомо, який найдорожчий автомобіль ввезли до України за "нульовим" розмитненням

Найдорожчим автомобілем, який ввезли на території України під час дії “нульового розмитнення”, став "італієць" 2020 року випуску.
Так, пальму першості в цій номінації отримала Ferrari Roma.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що вартість цієї машини становить 211,4 тисячі доларів. Сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару, своєю чергою, становить 71, 3 тисячі доларів.
Також добре зекономив новий власник Mercedes-Benz G-класу, який купив його за кордоном за 220 тисяч доларів. Утім, більшість автомобілів, ввезених за час “нульового" розмитнення, були недорогими – понад 78% легковиків, привезених під "нульове” розмитнення, були ціною до $5 тисяч. Найбільше купували автомобілі в цінових діапазонах $1-2 тисячі (28,2%) та $2-3 тисячі (19,5%).
Ferrari Roma уперше був показаний у 2019 році. Побудований на базі кабріолета Portofino, має всього два повноцінних місця. В рух Roma приводить 3,9-літровий V8 з подвійним наддувом, який видає 620 к.с. та 760 Нм крутного моменту. Розганяється Ferrari Roma за 3,4 с до перших 100 км/год і за 9,3 с – до 200 км/год. Максимальна швидкість становить 320 км/год.
Усього, за словами Железняка, за весь період дії "нульового" розмитнення українці завезли 236 792 транспортні засоби, та зекономили для своїх сімей 26,1 млрд грн. Зазначається, що майже половину всіх машин розмитнили в червні. В останні дні місяця добові темпи збільшились до 7 500 тисячі автомобілів.
Зокрема, у червні ввезли найбільше машин – 105,3 тисячі, або 44% від загальної кількості. У травні громадяни розмитнили лише 98 тисяч авто, а у квітні – 33,5 тиячі.
Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.
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