Стало відомо, звідки найчастіше укранці "приганяли" нові та вживані авто в першому півріччі 2022 року

Визначилося, звідки українці імпортували нові автомобілі та машини з пробігом від січня до червня 2022 року.

Так, у січні-червні 2022 року в режимі імпорту до України було завезено 304 тисячі легкових автомобілів на суму майже 1,7 млрд доларів.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості новими були 18 323 автомобілі або 6%, вживаними 285 760 (94%). Закупівлі нових легкових авто стали імпортерам у 363,3 млн доларів. Митна вартість легкових авто з пробігом становила більше 1,3 млрд доларів.

Головними постачальниками нових "легковиків" до України були: Китай (6 710), Японія (2 382) та Румунія (1 476). Вживані автівки частіше купували в Німеччині (118 758), Франції (31 206), та Польщі (20 715).

Раніше було названо найпопулярніші електромобілі в усіх сегментах, яким надавали перевагу українці в першому півріччі 2022 року.

Від початку року українці придбали понад 8 тисяч електромобілів , а інтерес до них зростав разом зі здорожчанням пального. Щодо переліку моделей, то абсолютним лідером продажу електромобілів в Україні — одразу в трьох сегментах — можна назвати Nissan Leaf. Адже серед продажу нових електроавто він також перший за кількістю. Друге місце посів Hyundai Ioniq 5, а третє — новинка BMW iX.

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