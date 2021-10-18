Став відомий розмір можливого податку за утилізацію старого авто в Україні

Став відомий розмір можливого податку за утилізацію старого авто в Україні

Він має стимулювати українців не купляти "автомотлох".

В Україні податок за утилізацію старого автомобіля може становити від 3 до 6 тисяч гривень.

Про це повідомили на сайті Obozrevatel.

Почати утилізувати авто у Державній екоінспекції пропонують через те, що такі машини після закінчення експлуатації лишають на звалищах і у дворах, що шкодить навколишньому середовищу.

В Україні наразі тільки 5% автовласників віддають авто на утилізацію. Цей показник хочуть збільшити, хоча безкоштовно утилізувати автомобілі не будуть. Через це кожному автомобілісту доведеться заплатити до 6 тисяч гривень за цю послугу.

Водночас якщо частина деталей ще буде придатна для використовування, власнику можуть виплатити компенсацію за них.

Екологи сподіваються, що новий податок змусить українців перестати купляти "автомотлох", який забруднює повітря сильніше за нові автомобілі.

Раніше повідомлялося, що у 2020 році було утилізовано лише 13 тисяч машин.

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