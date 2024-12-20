Страхування авто суттєво здорожчає від 1 січня

Одна з причин зростання вартості – нові правила страхування, які набудуть чинності 2025 року. Реформа покликана запровадити в Україні норми, які діють у ЄС.

Автострахування в Україні 1 січня 2025 року здорожчає майже вдвічі. Ключові причини – нові правила страхування відповідно до європейських стандартів і зростання долара.

Про це гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко розповів у коментарі телеграм-каналу "Труха".

Одна з причин здорожчання автострахування – нові правила страхування, які набувають чинності від 2025 року. Реформа покликана запровадити в Україні норми, які діють у ЄС.

Зокрема, буде запроваджено вільне ціноутворення на поліси "автоцивілки". Страхові виплати поступово зростатимуть до європейського рівня. Так, на першому етапі виплати на ремонт авто зростуть від 160 до 250 тис. грн, а на лікування постраждалих – від 320 до 500 тис. грн.

Саме ці положення насамперед впливатимуть на вартість страхування авто в Україні.

Крім того, скасовується франшиза, а ремонт авто на СТО покриватимуть без урахування його зносу.

Що зміниться:

виплати на ремонт авто і лікування постраждалих збільшать до 250 тис. і 500 тис. (+90 тис. і +180 тис. грн відповідно),

франшиза більше не знадобиться, оскільки страхування покриє ремонт авто без урахування зносу,

постраждалі в ДТП зможуть звернутися за виплатами до своїх страховиків, а не до страхових компаній винуватців аварії,

терміни виплат скоротяться до 60 днів,

ліміти за європротоколом скасують, що дозволить отримувати компенсацію в повному обсязі.

До слова, напередодні народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що волонтерів штрафують за передавання авто військовим частинам, і описала подробиці.

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