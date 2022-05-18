Сума неабияк дивує: стало відомо, скільки заощадили українці на нульовому розмитненні авто

Від початку дії пільгового періоду до України ввезли 76,5 тисяч транспортних засобів.

Загальна сума пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень . Саме стільки коштів заощадили українці на нульовому розмитненні автомобілів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Желєзняк у себе в Telegram-каналі, опублікувавши дані Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що від початку дії пільгових умов на ввезення імпортних автомобілів (з 9 квітня) станом на 15 травня в Україну завезено 76,5 тисячі автомобілів.

Так, в середньому на оформлення одного імпортного автомобіля на кордоні витрачається 45 хвилин. Саме через цей фактор виникають черги на кордонах. Найпродуктивнішим днем імпорту автомобілів було 10 травня: тоді на територію України завезли 4 817 авто.

Нагадаємо, що закон про безплатне розмитнення імпортних автомобілів підписав президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2022 року. На час воєнного стану ПДВ та ввізне мито на автомобілі та інший імпорт скасовуються для фізичних осіб та платників єдиного податку 1, 2 та 3 груп. Крім того, фізичні особи під час ввезення транспорту не платитимуть ще й акциз. Водночас відсутні обмеження на подальший перепродаж і кількість автомобілів.