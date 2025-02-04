Таблички до дорожніх знаків в Україні: де використовуються і що означають

Таблички дуже важливі, оскільки допомагають уникати неоднозначних ситуацій на дорозі та покращують безпеку руху.

Таблички до дорожніх знаків – це допоміжні елементи, що доповнюють основний дорожній знак і уточнюють або обмежують його дію. Вони встановлюються безпосередньо під знаком і містять додаткову інформацію, яка допомагає водіям краще зрозуміти правила руху в конкретному місці.

Про таблички до дорожніх знаків в Україні пише Greenway.

"Відстань до об’єкта"

Позначають відстань від знака до початку небезпечної ділянки, місця запровадження відповідного обмеження або до певного об’єкта (місця), розташованого попереду за ходом руху.

Табличку 7.1.1 застосовують з попереджувальними знаками та з іншими попередньо встановленими знаками, за винятком знаків 5.16, 5.18, 5.20.1, 5.20.2, 5.31.1-5.31.3, 5.63 і знаків сервісу.

Табличка 7.1.2 застосовується із знаком 2.1 та зі знаком 2.2.

Таблички 7.1.3 і 7.1.4 застосовуються з попереджувальними знаками в місцях повороту в бік небезпечних ділянок дороги, а також із знаками 5.1, 5.3, 5.42.1, 5.42.2 у місцях повороту до вказаних об’єктів. На табличках 7.1.3 і 7.1.4 вказується відстань від краю проїзної частини, з якої відбувається поворот, до об’єкта, розташованого біля дороги. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Зона дії"

Табличкою 7.2.1 позначається протяжність небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зони дії заборонних та інформаційно-вказівних знаків. Табличку 7.2.1 застосовують:

із попереджувальними знаками 1.3.1, 1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.33, 1.36, 1.37, 1.39 і 1.41 для зазначення протяжності небезпечної ділянки;

із заборонними знаками 3.20, 3.25, 3.27 і 3.33 для зазначення зони дії знаків;

з інформаційно-вказівним знаком 5.33, за виключенням, коли його застосовано з попереджувальним знаком, якщо дія знаків не поширюється до найближчого перехрестя.

Також читайте Дорожній знак з двома людьми: що він означає

Таблички 7.2.2-7.2.7 застосовують із знаками 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, а також знаками 5.45.1, 5.46.1, 5.47.1 (тільки табличка 7.2.2):

7.2.2 позначає зону дії знака, якщо вона не поширюється до найближчого перехрестя, зазначає протяжність одного або кількох розташованих один за одним зупинкових майданчиків, позначених знаками 5.45.1, 5.46.1, 5.47.1, без позначення кінця посадкового майданчика знаками 5.45.2, 5.46.2 і 5.47.2;

7.2.3 вказує кінець зони дії знака;

7.2.4 інформує про перебування у зоні дії знаків 3.34, 3.35, 3.36, 3.37;

7.2.5-7.2.7 вказує зону дії знака праворуч, ліворуч або праворуч і ліворуч від нього, якщо зупинку або стоянку заборонено вздовж одного боку або з обох боків площі, фасаду будинку тощо. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Напрямок дії"

Ці таблички застосовуються із знаками 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 5.3, 5.34, 5.36 і 5.91 для зазначення напрямку дії знаків, розташованих безпосередньо перед перехрестям, або напрямків руху до позначених об’єктів, розташованих безпосередньо біля дороги.

Таблички 7.3.1 і 7.3.2 із знаками 5.42.1-5.42.3 позначають розташування майданчиків для стоянки відносно дороги, а із знаками 1.5.1-1.5.3 і 1.37 – повідомляють про ділянки виконання дорожніх робіт. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Час дії"

Табличка 7.4.1 – субота, неділя і святкові дні,

7.4.2 – робочі дні,

7.4.3 – дні тижня,

7.4.4-7.4.7 – дні тижня і час доби, протягом яких діє знак.

Табличка до дорожнього знака

"Вид транспортного засобу"

Ці таблички показують вид транспорту, на який поширюється дія знака.

Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні авто (зокрема і з причепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т,

7.5.3 – на легкові автомобілі, а також вантажівки з дозволеною максимальною масою до 3,5 т,

7.5.8 – на транспорт з розпізнавальним знаком "Табличка оранжевого кольору", що перевозять небезпечні вантажі,

7.5.9 – на авто, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку"

Такі таблички застосовуються із знаком 5.43 для позначення способу поставлення авто на стоянці біля тротуару або з його використанням.

Табличка 7.6.7 зазначає спосіб паркування під кутом 30°, 45° чи 60°.

Табличка 7.6.1 позначає, що всі машини повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару.

Таблички 7.6.2-7.6.6 позначають спосіб поставлення легковиків і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням.

У населених пунктах, де стоянку дозволено з лівого боку вулиці, можуть застосовуватися таблички 7.6.1-7.6.7 із дзеркальним зображенням символів. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Стоянка з двигуном, що не працює"

Табличка означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.42.1-5.42.3 або 5.43, дозволяється залишати транспорт лише з вимкненим двигуном. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Напрямок головної дороги"

Напрямок головної дороги на перехресті. Ця табличка застосовується із знаками 2.1, 2.2, 2.3.

Табличка до дорожнього знака

"Смуга руху"

Табличка визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора.

Табличка до дорожнього знака

"Кількість поворотів"

Табличка застосовується із знаками 1.3.1 і 1.3.2, якщо поворотів три і більше. Кількість поворотів може безпосередньо вказуватися і на знаках 1.3.1 і 1.3.2.

Табличка до дорожнього знака

"Поромна переправа"

Табличка інформує про наближення до поромної переправи і застосовується із знаком 1.8.

Табличка до дорожнього знака

"Ожеледиця"

Ця табличка означає, що дія знака поширюється тільки на зимовий період, коли проїзна частина може бути слизькою. Застосовується із знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 і 4.21. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Вологе покриття"

Табличка означає, що дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре. Таблички 7.12 і 7.13 застосовуються із знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31.

Табличка до дорожнього знака

"Платні послуги"

Застосовується із знаками 5.42.1-5.42.3 або 5.43 для позначення місць, майданчиків або зони стоянки транспорту, на яких беруть плату за паркування, а також із знаками 6.6, 6.11 і 6.21, де надаються тільки платні послуги. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Місце для огляду автомобілів"

Застосовується із знаками 5.42.1-5.42.2 і 6.15 для позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або оглядова канава. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Пішоходи з порушенням зору"

Застосовується із знаками 1.32, 5.38.1, 5.38.2 і 5.39, а також із світлофорами для попередження про те, що пішохідним переходом користуються люди з порушенням зору. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Особи з інвалідністю"

Табличка застосовується із знаками 5.42.1-5.42.2 або 5.43 для позначення місця (або спеціально відведеної частини майданчика) для стоянки транспорту, на якому встановлено розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" відповідно до вимог цих правил. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Крім осіб з інвалідністю"

Застосовується для позначення того, що дія знаків 3.1, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 не поширюється на мотоколяски і автомобілі, на яких встановлено розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" відповідно до вимог цих правил. (№ 553 від 11.07.2018)

Табличка до дорожнього знака

"Обмеження тривалості стоянки"

Табличка визначає максимальну тривалість перебування транспорту на стоянці, позначеній знаками 5.42.1, 5.42.2 і 5.43.

Табличка до дорожнього знака

"Вид небезпеки"

Застосовується із знаком 1.41 для повідомлення про можливий вид ДТП у місцях або на ділянках концентрації аварій.

Таблички 7.21.1-7.21.5 дозволено застосовувати із знаком 1.39.

Табличка до дорожнього знака

"Обмеження по температурі"

Застосовується із знаками 3.15 і 3.16 для заборони руху за температури повітря понад 28 градусів транспорту, маса якого перевищує 24 т, а навантаження на вісь – 7 т. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Лижники"

Застосовується із знаком 1.39 для позначення ділянок доріг, поблизу яких розташовані гірськолижні траси або траси інших зимових видів спорту. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Місце для заряджання електромобілів"

Застосовується із знаками 5.42.1, 5.42.2 у разі, коли зарядна станція для електромобілів розташована за межами автозаправки у спеціально відведених місцях. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Евакуатор"

Застосовується із знаками 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 для попередження про можливу евакуацію авто без відома власника. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Острівець безпеки"

Застосовується для повідомлення про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Табличка встановлюється із знаками 1.39, 1.41, 1.5.1-1.5.3, 3.29, 5.33. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Строк застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар)"

Дозволено застосовувати зі знаками 5.50, 5.52, 5.54 для нагадування українським водіям та для інформування іноземних водіїв про загальні вимоги до умов руху дорогами країни.

Табличка збільшеного розміру розміщена у четвертій секції знака 5.55 (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Нанесення розмітки"

Застосовується із знаками 1.37 для інформування про вид дорожніх робіт. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Вид громадського транспорту"

Застосовуються із знаками 5.42.1, 5.42.2 для інформування водіїв про можливість пересадки на міський громадський транспорт (метро та інші види маршрутного транспорту). (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

"Напрямок руху велосипедистів"

Застосовуються із знаками 4.14, 4.17 і 4.18 для інформування велосипедистів про напрямок руху, одно- чи двосторонній рух велосипедною доріжкою. (№1091 від 29.09.2021)

Табличка до дорожнього знака

До слова, раніше повідомлялося про те, які зміни чекають на водіїв 2025 року: усе про трафи та нові дорожні знаки.