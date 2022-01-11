Таких цін ще не було: в Україні можуть істотно здорожчати бензин та дизель - експерт

Таких цін ще не було: в Україні можуть істотно здорожчати бензин та дизель - експерт

Незабаром повинна бути опублікована їхня нова гранична вартість від Мінекономіки.

Заправитися бензином та дизельним пальним в Україні може стати ще дорожче.

Таку думку в коментарі для "Сьогодні" висловив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Так, Рябцев стверджує, що ціни в роздробі зростають випереджаючими темпами порівняно з оптовими. Експерт підрахував: ціни в опті підвищилися з кінця грудня до 10 січня на 3%, а в роздріб Мінекономіки рекомендувало збільшити ціни на 4%.

"Певних передумов для такого рішення Мінекономіки мало, адже нафта у світі лише в січні подорожчала на 4-6%. Це спекулятивне зростання, але воно вплинуло на вартість пального".

Загалом, прогноз фахівця невтішний: бензин та ДП продовжать дорожчати. Черговий поштовх до зростання цін дадуть нові рекомендовані ціни від Мінекономіки, публікація яких очікується 13-14 січня. Рябцев очікує, що вони підвищаться в межах 1 грн/л, тобто звичайний, не преміальний бензин А-95 може коштувати близько 33 грн/л. Таких високих цін на цей вид пального в Україні ще не було.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,82 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1 грн./літр - для бензину та на 66 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,82 грн/л.