ТОП 6 автомобільних аксесуарів, які можуть бути небезпечними для водія та спричинити ДТП

Деякі з пристроїв для автомобіля можуть відволікти від дороги і створити небезпеку.

Аксесуари для автомобіля можуть становити небезпеку, оскільки відволікають водія від дороги. Виробники зазвичай не рекомендують встановлювати додаткові пристрої самостійно, оскільки вони можуть не відповідати стандартам безпеки.

Про це пише Avtopilot.

Затемнені вікна

Тонування вікон може виглядати стильно, але значно обмежує видимість для водія. Це створює небезпеку на дорозі, особливо в темний час доби або під час дощу.

Незвичні сигнали

Заміна стандартного клаксона на музичний сигнал може призвести до плутанини серед інших водіїв, що збільшує ймовірність помилок та аварій.

Перегляд екранів під час руху

Портативні телевізори дозволяють водієві розважатися, коли автомобіль стоїть, але їх використання під час руху відволікає від дороги та збільшує ризик ДТП.

Залежність від навігаторів

GPS-навігатори можуть допомогти в орієнтації на дорозі, але часте відволікання на екран під час руху небезпечне. Водії можуть не помітити зміни ситуації або перешкод.

Небезпечні масажні пристрої

Масажні накладки на сидіння можуть створити проблеми під час аварії, адже водій може вислизнути з-під ременя безпеки, що підвищує ймовірність серйозних травм.

Аксесуари на дзеркалі

Талісмани, брелоки та інші підвіски на дзеркалі заднього виду можуть відволікати увагу водія, особливо коли вони рухаються під час їзди, що створює додаткові небезпеки на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми публікували список вживаних автомобілів, які експерти не радять купувати.

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