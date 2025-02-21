Топ вживаних імпортних авто до 5 років, які найчастіше обирають українці

Серед імпортованих авто віком до 5 років впевнено лідирують електромобілі та гібриди.

У січні українці придбали 3 300 вживаних легкових авто віком до 5 років, імпортованих з-за кордону.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Загалом у січні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. вживаних легковиків. Автомобілі віком до 5 років становили 24% від загальної кількості.

Які авто були найпопулярнішими?

У структурі імпорту найбільшу частку зайняли електромобілі – 48%. Інші типи пального розподілилися таким чином:

бензинові авто – 34%,

гібридні – 9%,

дизельні – 7%,

авто з ГБО – 2%.

Топ 10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто до 5 років

Tesla Model Y – 341 од.

Tesla Model 3 – 179 од.

Mazda CX-5 – 96 од.

Nissan Rogue – 96 од.

KIA Niro – 96 од.

Audi E-Tron Sportback – 87 од.

Hyundai Kona – 84 од.

Chevrolet Bolt – 73 од.

Jeep Compass – 70 од.

Audi Q5 – 68 од.

Як видно зі статистики, електромобілі та гібриди впевнено лідирують серед імпортованих авто віком до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про Топ 5 найдешевших нових автомобілів в Україні на початок 2025 року.