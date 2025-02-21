Топ вживаних імпортних авто до 5 років, які найчастіше обирають українці

Серед імпортованих авто віком до 5 років впевнено лідирують електромобілі та гібриди.
У січні українці придбали 3 300 вживаних легкових авто віком до 5 років, імпортованих з-за кордону.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Загалом у січні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. вживаних легковиків. Автомобілі віком до 5 років становили 24% від загальної кількості.
Які авто були найпопулярнішими?
У структурі імпорту найбільшу частку зайняли електромобілі – 48%. Інші типи пального розподілилися таким чином:
- бензинові авто – 34%,
- гібридні – 9%,
- дизельні – 7%,
- авто з ГБО – 2%.
Топ 10 найпопулярніших моделей серед вживаних авто до 5 років
- Tesla Model Y – 341 од.
- Tesla Model 3 – 179 од.
- Mazda CX-5 – 96 од.
- Nissan Rogue – 96 од.
- KIA Niro – 96 од.
- Audi E-Tron Sportback – 87 од.
- Hyundai Kona – 84 од.
- Chevrolet Bolt – 73 од.
- Jeep Compass – 70 од.
- Audi Q5 – 68 од.
Як видно зі статистики, електромобілі та гібриди впевнено лідирують серед імпортованих авто віком до 5 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про Топ 5 найдешевших нових автомобілів в Україні на початок 2025 року.
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