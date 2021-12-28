Автомобілісти створили яскраву новорічну ялинку з машин у Києві (відео)

Більш ніж 300 автомобілів прийняли участь у перформансі.

Автолюбителі зібрали своїх “залізних коней” на паркінгу одного зі столичних ТРЦ для того, щоб створити новорічну ялинку з авто.

Усього у цікавому заході прийняли участь більш ніж 300 автомобілістів. Про це повідомляє телеграм-група “Типичный Киев”.

Для того, щоб ялинка загорілась різними вогниками, водіям довелося увімкнути всю ілюмінацію, яка тільки доступна в їх автомобілях, а також додатково засвітили ліхтарики на смартфонах.

Всі бажаючі зібрались не просто так – адже, саме там кожен охочий міг загадати бажання та заспівати новорічних пісень.

Звісно, ялинка була дуже видовищною, але реалізувати такий проєкт не так вже і просто. Кожен з водіїв хоч і намагався слідувати вказівкам координаторів, але не у всіх це виходило. Тож, сильні затори на паркувальному майданчику трохи полоскотали нерви деяким автомобілістам.

Також, подібну ялинку зібрали і у Харкові, але там все трохи масштабніше. У заході прийняло участь 1065 автомобілів. Водіям знадобилось 5 годин, щоб скласти цей “картковий будинок”.

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