Три порушення – рік без прав: у Раді розглядають жорсткіші штрафи для водіїв

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності для водіїв-порушників правил дорожнього руху.

Документ подано групою народних депутатів на чолі з головою Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом, повідомляє Sud.ua.

Згідно з законопроєктом, пропонується змінити штрафи для повторних порушників. За порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть та проїзд на заборонний сигнал світлофора впродовж року передбачається штраф у розмірі 1020 гривень.

Особливо жорсткі санкції очікують на злісних порушників. Якщо водія протягом року двічі притягували до відповідальності за аналогічні порушення, йому загрожує штраф 2550 гривень та позбавлення прав на строк від шести місяців до року. При цьому законопроект виключає можливість обмежитися усним зауваженням.

Повноваження щодо розгляду справ та винесення постанов матимуть Національна поліція та військова інспекція безпеки дорожнього руху ВСП ЗСУ. У випадках, що передбачають позбавлення прав, рішення прийматимуть суди.

Нагадаємо, в України від 1 листопада змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. На тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

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