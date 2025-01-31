Тріщина на лобовому склі авто: чи можуть позбавити водійських прав

Керування автомобілем із тріщинами на лобовому склі заборонене правилами дорожнього руху. За це правоохоронці виписують штрафи.

Про це пише Wheel news.

В Україні водії дедалі частіше отримують штрафи за пошкодження лобового скла авто, особливо якщо тріщина припала на зону роботи склоочисників. Поліція посилається на першу частину статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф у розмірі 340 грн за перше порушення та можливе позбавлення водійських прав на пів року у разі повторного правопорушення.

Юристи зазначають, що тріщина на склі не входить до переліку технічних несправностей, визначених законодавством. Водночас правила дорожнього руху забороняють експлуатацію автомобіля з подібними дефектами, що дає підстави для накладання штрафів. Водії можуть оскаржити таке рішення в суді.

Щоб уникнути можливих санкцій, водіям варто своєчасно усувати тріщини на склі.

Нагадаємо, від січня в Україні на водіїв чекають чимало змін, серед яких штрафи за відсутність поліса "автоцивілки" та нові дорожні знаки.