У електронному кабінеті водія відновили деякі онлайн-послуги

Сервісні центри МВС разом із командою Державної IT-компанії ДП "Інфотех" у кабінеті водія відновили низку онлайн-послуг.
Зокрема, в електронному кабінеті водія відновлено страхування. Власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс.
Про це йдеться у Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.
Окрім того, відтепер можна замовити перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. А ще тепер доступне замовлення витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірка історії транспортного засобу.
Зазначається, що можливості кабінету водія постійно розширюються та незабаром будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу:
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замовлення індивідуального номерного знаку;
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перевірка штрафів;
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керуванням належним користувачем.
Перейти до електронного кабінету водія можна ТУТ.
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