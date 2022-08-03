У електронному кабінеті водія відновили деякі онлайн-послуги

Зокрема, в електронному кабінеті водія відновлено страхування. Власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс.

Про це йдеться у Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Окрім того, відтепер можна замовити перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. А ще тепер доступне замовлення витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірка історії транспортного засобу.

Зазначається, що можливості кабінету водія постійно розширюються та незабаром будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу:

замовлення індивідуального номерного знаку;

перевірка штрафів;

керуванням належним користувачем.

Перейти до електронного кабінету водія можна ТУТ.

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