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У електронному кабінеті водія відновили деякі онлайн-послуги

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У електронному кабінеті водія відновили деякі онлайн-послуги

Фото: thedigital.gov.ua

Сервісні центри МВС разом із командою Державної IT-компанії ДП "Інфотех" у кабінеті водія відновили низку онлайн-послуг.

Зокрема, в електронному кабінеті водія відновлено страхування. Власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс.

Про це йдеться у Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Окрім того, відтепер можна замовити перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. А ще тепер доступне замовлення витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірка історії транспортного засобу.

Зазначається, що можливості кабінету водія постійно розширюються та незабаром будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу:

  • замовлення індивідуального номерного знаку;

  • перевірка штрафів;

  • керуванням належним користувачем.

Перейти до електронного кабінету водія можна ТУТ.

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