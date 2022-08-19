У Головному сервісному центрі МВС нагадали, які потрібні документи задля виїзду за кордон на авто

Автомобілістам розповіли, які потрібно мати з собою документи, аби виїхати на машині за кордон.

Українці, яким держава дозволила виїздити закордон під час воєнного стану, можуть перетинати межі держави на автомобілі. Для цього потрібно мати визначений перелік документів.

Про цей перелік вирішили нагадати в Головному сервісному центрі МВС.

Окрім інших документів, які дозволяють виїзд з України, під час перетину кордону на авто з собою потрібно мати:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на ім’я водія або пасажира;

розпізнавальний знак України на авто (UA). Його розміщення не обов’язкове за наявності позначення UA на номерному знаку;

дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".

На автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України).

Водій, що не є власником авто, повинен мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі доручення, договору оренди (найму, позички).

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