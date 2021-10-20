У Харкові чоловік забув поставити на паркінг своє авто і вийшов з нього, щоб побити іншого водія

У Харкові чоловік забув поставити на паркінг своє авто і вийшов з нього, щоб побити іншого водія

Інцидент трапився просто в центрі міста.

У Харкові чоловік просто на дорозі вийшов зі свого автомобіля, щоб побити іншого водія.

Хтось зафіксував це на відео і його опублікували в Telegram-каналі "Харьков Life".

"Мужик на "Ніссані" так поспішав побити водія "Мерса" на Конституції, що забув поставити машину на паркінг, добре, що встиг зловити", - написали у каналі.

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Інцидент трапився на площі Конституції. Водій Nissan Leaf під час затору виїхав перед автомобілем Mercedes і перекрив йому рух. Потім він просто на дорозі вийшов зі своєї машини, щоб підійти до іншого водія.

Проте в цей момент Nissan почав сам їхати, тому що водій не поставив його на паркінг. Він вчасно це побачив і виправив свою помилку.

Після цього він підійшов до Mercedes, попросив водія відчинити двері і почав з ним сперечатися. Також агресивний чоловік його вдарив.

Раніше повідомлялося, що у Києві водій заблокував рух та побив інспектора з паркування.

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