У Кабміні заявили про подолання дефіциту пального

Кабінет міністрів заявив про завершення паливної кризи, яка виникла на початку літа.

Зазначається, що наразі спостерігається достатня кількість бензину та дизеля.

Таку думку в ефірі загального телемарафону висловив заступник міністра економіки Денис Кудін.

"Сьогодні можна впевнено говорити, що ту тимчасову ситуацію з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолано. У країні достатня кількість бензину та дизеля", - заявив Кудін.

За його словами, завдяки достатній пропозиції пального на ринку ціни йдуть униз. На їхнє зниження, за словами Кудіна, також впливає зниження цін на нафту. Заступник міністра висловив сподівання, що побоювання щодо зростання ціни на пальне через повернення акцизу не виправдаються.

"Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу", - сказав він.

Як відомо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

У пояснювальній записці до документа автор документа, прем'єр Денис Шмигаль скаржиться, що в країні існує значний дефіцит коштів для фінансування дорожнього господарства. Таким чином прем'єр пропонує встановити ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100 євро за 1000 літрів. За розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн у місяць. Водночас Кабмін пропонує залишити пільговий ПДВ на пальне, який наразі складає 7% замість 20%.

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