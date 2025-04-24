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У Харкові працівник залізниці у вагоні електрички показав свій статевий орган
Чоловік у вагоні електропоїзда оголився та показував свій статевий орган. Так він хотів привернути увагу жінки.
У Харкові до 2 років пробаційного нагляду засудили чоловіка, який у вагоні електропоїзда показав свій статевий орган.
Про це йдеться у вироку Ленінського райсуду м. Харкова (назва суду недекомунізована — ред.)
За даними суду, підозрюваний є працівником «Укрзалізниці». Він 5 квітня 2025 року у вагоні електрички «Харків-Мерчик» на станції «Харків-Пасажирський» у присутності інших пасажирів оголив свій статевий орган та почав до нього торкатись. За даними суду, чоловік таким чином «хотів привернути увагу жінки, яка сиділа навпроти».
Чоловіка звинуватили за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство), тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом.
Підозрюваний під час розгляду справи провину визнав та розкаявся.
Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України. Його засудили до 2 років пробаційного нагляду.
Нагадаємо, у Львові чоловіки «під контролем поліції» займались сексом.