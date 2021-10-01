У Києві автокран стрілою проломив заднє скло машини: фото

Подія трапилася під час жвавого руху.

У Києві вранці п'ятниці, 1 жовтня , сталася досить незвичайна ДТП.

Так, на проспекті Валерія Лобановського автокран під час жвавого руху стрілою протаранив заднє скло легкового автомобіля. Про це передає кореспондент ТСН.ua.

Ця аварія істотно ускладнила рух іншого транспорту, адже габарити автокрана досить великі. Схоже, що обійшлося без постраждалих. Судячи з фото, наразі обидві сторони чекають на приїзд патрульної поліції.

Зазначимо, що раніше трапилася аварія за участю автокрана в Дніпрі, водій якого збив жінку на забороненому сигналі світлофора.

Коли вона наблизилася до автокрана, сигнал світлофору змінився, і водій рушив, не побачивши жінку, оскільки та потрапила у "сліпу" зону. Автокран зачепив жінку, і вона упала буквально під колеса МАЗу. Постраждалу доправили до лікарні з травмами.

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