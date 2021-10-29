У Києві для автомобілів з'явилися нові розмітки: де розташовані та що позначають

У Києві для автомобілів з'явилися нові розмітки: де розташовані та що позначають

Рух повинен стати більш впорядкованим.

У Києві деякі ділянки облаштували новою дорожньою розміткою.

Про це розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Так, за його словами, на перехрестях вулиць Січових Стрільців і Гоголівської та вулиць Басейної і Еспланадної з’явилася коробчаста розмітка. Вона позначає проїжджу частину в межах регульованого перехрестя, на яку заборонено в’їзд під час виникнення затору або створення перешкод для руху транспортних засобів і пішоходів. Завдяки новій розмітці рух на цих перехрестях стане більш впорядкованим.

КМДА

"Коробчасту розмітку влаштовують на регульованих перехрестях, де водії часто порушують проїзд циклу світлофора, виїжджають на завантажене перехрестя і створюють затори. Такий тип розмітки широко використовують в Європі. І наразі вона вже з’явилась в столиці. На сьогодні вже 4 столичних перехрестя мають такий тип розмітки.

Найближчим часом коробчаста розмітка з’явиться на ще 4-х перехрестях: вулиці Січових Стрільців з Обсерваторною, Некрасівською та Кудрявським узвозом. А також на перехресті вулиць Басейної і Мечникова та бульваром Лесі Українки", - зазначив Густєлєв.

Також ві зазначив, що минулого тижня вперше в столиці коробчасту розмітку влаштували на перехресті вулиць Солом’янської і Волгоградської та Андрія Головка, а також вулиці Солом’янській і Максима Кривоноса та Генерала Шаповала.

Окрім того, днями реалізували ще одне дієве рішення за допомогою розмітки. На перехресті вулиці Круглоуніверситетської та Крутого узвозу влаштували міні-кільцеву розв’язку для упорядкування ширини проїжджої частини та заспокоєння руху транспорту.

"Це перша у столиці подібна розв’язка, виконана виключно дорожньою розміткою до моменту проведення капітального ремонту або реконструкції. Уже сьогодні видно, що завдяки стримуванню транспортного потоку з вулиці Круглоуніверситетської та Крутого узвозу, а також направлення його в одну смугу вдалося зменшити затримки на пріоритетному напрямку – вулиці Басейній у бік вулиці Хрещатик", - підсумував Густєлєв.

КМДА

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