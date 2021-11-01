У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: де саме

У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: де саме

Його автомобілісти повинні дотримуватися до 1 квітня.

У Києві від 1 листопада для водіїв запроваджується єдиний швидкісний режим.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Так, у ніч проти 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину". Уся річ в тому, що тепер водії на певних ділянках не можуть розганятися вище, ніж 50 км/год.

Зазначається, що обмежувальні знаки приберуть на семи дорожних ділянках:

Набережне шосе;

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе;

пр. Бажана;

вул. Саперно-Слобідська;

вул. Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вул. Електриків;

пр. Шухевича від Північного мосту до вул. Бальзака.

Подібні зміни триватимуть від 1 листопада до 1 квітня. Після цього, водіям знову дозволять їздити на швидкості до 80 км/год.

Від сьогодні у столиці можна розганятися щонайбільше до 50 кілометрів за годину | Новини Києва

Раніше ТСН Авто розповідав про те, що в Києві почали обмежувати швидкість до 20 км/год.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання