У Києві для водіїв запровадили єдиний швидкісний режим: де саме

Його автомобілісти повинні дотримуватися до 1 квітня.
У Києві від 1 листопада для водіїв запроваджується єдиний швидкісний режим.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Так, у ніч проти 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину". Уся річ в тому, що тепер водії на певних ділянках не можуть розганятися вище, ніж 50 км/год.
Зазначається, що обмежувальні знаки приберуть на семи дорожних ділянках:
- Набережне шосе;
- Наддніпрянське шосе;
- Столичне шосе;
- пр. Бажана;
- вул. Саперно-Слобідська;
- вул. Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вул. Електриків;
- пр. Шухевича від Північного мосту до вул. Бальзака.
Подібні зміни триватимуть від 1 листопада до 1 квітня. Після цього, водіям знову дозволять їздити на швидкості до 80 км/год.
Раніше ТСН Авто розповідав про те, що в Києві почали обмежувати швидкість до 20 км/год.
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