У Києві можуть дозволити паркуватися безкоштовно: хто на це матиме право

Але для цього існують певні умови.

У Києві можуть дозволити безкоштовно паркувати автомобілі.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов під час наради в Міністерстві соціальної політики України.

Зазначається, що це право можуть отримати люди з інвалідністю, а також учасники бойових дій.

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Так, пільги на паркування людям з інвалідністю, учасникам бойових дій та іншим категоріям, передбаченим законом, мають забезпечуватися виключно в автоматичному режимі. Щоб ідентифікувати пільговиків, інспекції з паркування необхідно мати доступ до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, розпорядником якого є Міністерство соцполітики.

"Враховуючи те, що інспекція накладає штрафи за несплату за паркування, ми маємо захистити право людей на пільги. Тому ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням повідомити нам, хто має відповідне право. Нам необхідно мати можливість отримувати в автоматичному режимі інформацію про наявність пільги у власника припаркованого авто. Це може бути учасник бойових дій, особа з інвалідністю чи представник іншої пільгової категорії громадян, про яких ми зараз не маємо даних у повному обсязі. Щойно Міністерство надасть доступ до відповідної інформації, місто готове забезпечити цим категоріям громадян безкоштовне паркування без штрафів", - зазначив Усов.

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За його словами, інтеграція з реєстром Міністерства соціальної політики дозволить інспекторам отримувати інформацію про наявність пільги у власника автівки, не контактуючи з ним особисто.

"Ми не хочемо обтяжувати людей поданням будь-яких документів, заявок та додаткових підтверджень власної особи", - додав Усов.

Раніше розповідалося про те, що в Києві стежитимуть за водіями під час паркування авто.

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