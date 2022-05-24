У Києві на кожній другій АЗС виявляють "цінові" порушення

У столиці України систематично помічають порушення законодавства щодо вартості на пальне.

Про це повідомив у коментарі УНН начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

"У зв’язку зі зняттям Кабінетом міністрів регулювання цін на паливо його вартість стрімко зросла. На деяких ділянках АЗС – на 30-40%.

Тому сьогодні працюють моніторингові групи, які проводять заходи державного контролю, бо в разі зняття регульованої ціни АЗС повинні поступово піднімати ціни, а не одразу. Тому це порушення чинного законодавства", - зазначив Рубан.

Держпродспоживслужба наразі фіксує такі випадки як надмірні залишки заробітків АЗС. Далі буде клопотання перед відповідними органами, які видають ліцензію, про її позбавлення для цих правопорушників.

"Сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об’єктах АЗС. Порушення фіксуються у кожної другої за відсутності декларації. Наявність декларації за чинним законодавством передбачає перед початком підйому цін на соціально-значущі товари, до яких відноситься паливо, декларувати наміри про підняття ціни, а не одразу її піднімати на 30%", - підсумував Рубан.

Раніше Держпродспоживслужба повідомила, що почала перевірки на АЗС через скарги на захмарні ціни на пальне.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Читайте також:

Українські АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

"Черга на АЗС! Нас не здолати!": Водіям влаштували імпровізований концерт у Хмельницькій області (відео)

Зеленський домовляється про пальне з новообраним президентом ОАЕ