У Києві на початку тижня спостерігаються серйозні затори: де не проїхати

У Києві на початку тижня спостерігаються серйозні затори: де не проїхати

Суттєво ускладнено рух центром.

У Києві станом на ранок понеділка, 11 жовтня , спостерігаються серйозні затори.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google Maps, важко проїхати вулицями Кирилівською, Семена Скляренка, Богатирська, Щусєва (від м."Сирець" до м."Дорогожичі") та Вадима Гетьмана.

Також ускладнення руху спостерігається на проспектах Перемоги (від м."Житомирська" до м."Берестейська" та від м."Політехнічний інститут" до Національного цирку України), Леся Курбаса, Повітрофлотському, Валерія Лобановського та Голосіївському.

У центрі столиці затори є на Набережному шосе, вулицях Великій Васильківській, Жилянській, Андріївському узвозі, а також на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки. Щодо мостів, то найскладніша ситуація на Північному, Русанівському та Патона в бік правого берега.

На лівому березі, своєю чергою, авто заполонили проспекти Романа Шухевича, Визволителів, Броварський та Миколи Бажана. Також важко проїхати вулицями Оноре де Бельзака, Генерала Жмаченка, Миропільською, Братиславською та Центральною.

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