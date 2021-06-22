У Києві після тривалих вихідних спостерігаються суттєві затори: де найважче проїхати

Найскладніша ситуація на мостах та в центрі.

У Києві станом на ранок вівторка, 22 червня , спостерігаються серйозні затори.

Так, посилаючись на дані онлайн-сервісу Google Maps, автомобілі охопили вулиці Кирилівську, Богатирську, Олени Теліги, Щусєва (від м."Сирець" до м."Дорогожичі") та Набережно-Хрещатицьку.

Ускладнення руху є також на проспектах Героїв Сталінграда, Степана Бандери, Перемоги (від м."Житомирська" до м."Берестейська" та від м."Політехнічний інститут" до Національного цирку України), Леся Курбаса, Любомира Гузара та Валерія Лобановського.

У центрі столиці затори присутні на Хрещатику, Володимирському узвозі, вулицях Великій Васильківській та Короленківській. Також важко проїхати бульваром Тараса Шевченка.

Щодо мостів, то найскладніша ситуація спостерігається на Дарницькому та Русанівському (в бік правого берега). Не без проблем можна проїхати й Північним.

На лівому березі, своєю чергою, ускладено рух проспектами Броварським, Соборності та Миколи Бажана. Важко проїхати вулицями Центральною, Здолбунівською, Миропільською та Братиславською.

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