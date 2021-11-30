У Києві посилюють контроль за платним паркуванням: що відомо

У Києві посилюють контроль за платним паркуванням: що відомо

Усе ще існує серйозна кількість неправильно поставлених автівок.

Київ посилює контроль за платним паркуванням.

Про це в коментарі для UBR розповів заступник директора транспортного департаменту КМДА Віталій Осьмак.

Так, за його словами, на сьогоднішній день доставкою на штраф-майданчики неправильно припаркованих автомобілів займаються евакуатори лише двох комунальних підприємств.

"На сьогоднішній день, враховуючи обсяг завдань інспекції з паркування з інших питань, для доставки транспортних засобів, тимчасово затриманих паркувальними інспекторами, на спеціальні майданчики або стоянки, використовуються тільки евакуатори комунальних підприємств "Київтранспарксервіс" та "Центр організації дорожнього руху", - зазначив Осьмак.

Водночас, запевняють у транспортному департаменті, наразі паркувальна інспекція продовжує виявляти порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на вулицях Києва. На порушників правил виписуються адміністративні штрафи.

"Транспортні засоби, розміщення яких суттєво заважає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, тимчасово затримуються інспекторами з паркування з доставкою на збереження на спеціальний майданчик чи стоянку", - резюмував Осьмак.

Додамо, що наразі тарифи за паркування в Києві такі:

вартість однієї години паркування у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год ;

; вартість у ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год ;

; у спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год ;

; у вихідні, святкові дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки "Київ Цифровий", "Приват 24", Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.