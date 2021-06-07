У Києві припаркувати автомобіль стане значно простіше: що відомо

Для цього створена відповідна програма.

Припаркувати свій транспортний засіб в Києві стане значно простіше.

Як відомо, знайти вільне місце для паркування досить складно. Іноді пошуки займають багато часу і далеко не завжди завершуються успішно. Це питання дуже актуальне в Києві, де, незважаючи на величезну кількість комунальних та комерційних стоянок, припаркуватися практично неможливо.

Тому, на базі сервісу "Київ Цифровий" запрацює програма для автовласників та інспекторів паркування. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

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Зазначається, що в застосунку міститиметься онлайн-мапа паркінгів, доступних у місті, за допомогою якої автовласники зможуть швидко знайти місце для свого авто. Крім того, автовласники зможуть оплатити за допомогою застосунку послуги з паркування, а також штрафи за порушення правил.

Цей цифровий інструмент може стати таким собі засобом для моніторингу кількості паркомісць у Києві. Програма дасть змогу проаналізувати, в яких частинах міста є необхідність у додаткових паркінгах, оцінити загальну потребу у паркомісцях, а також напрацювати рішення для більш ефективного використання вже наявної паркувальної інфраструктури. Ці дані, своєю чергою, можуть лягти в основу для подальшого планування будівництва у місті.

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Так, завдяки зручному пошуку паркомісць поблизу за допомогою застосунку водії менше ставитимуть власні авто вздовж проїжджої частини. Це, своєю чергою, дозволить дещо розвантажити дороги від заторів, які виникають на вузьких вулицях внаслідок заставлених автомобілями узбіч.

Програма також буде доступна для користування інспекторів з паркування, які зможуть автоматично фіксувати порушення. Це дасть змогу забезпечувати їх швидке усунення та повідомлення власника про штрафні санкції, які останній зможе сплатити онлайн.

Раніше розповідалося про те, що в Києві стежитимуть за водіями під час паркування авто.

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