У Києві суттєво зростуть ціни на паркування автомобілів: скільки доведеться платити

Вартість підійметься в 3,5 рази.

У Києві істотно зростуть ціни на паркування автомобілів.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

Зазначається, підвищення тарифів стосується всього Києва, особливо центру міста, де водії витрачають найбільшу кількість часу в пошуках вільних місць, більшість з яких була блокована за допомогою антипаркувальних стовпчиків.

"Чинні тарифи переглядаються уперше за 12 років. Вони не змінювалися з 2009 року, хоча з того часу ціни змінились на все, включно з обладнанням, енергоносіями та оплатою праці. Принциповим є рішення забезпечити киянам безкоштовне паркування вночі, у вихідні та святкові дні", - зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Так, якщо зараз тариф на паркування в центрі Києва становить 10 грн за годину, то буде — 35 грн за годину. Прилеглі до центру територіальні зони зараз мають тариф 7 грн за годину, а буде — 25 грн за годину. Незмінною залишиться лише вартість за паркування в спальних районах міста — 5 грн за годину.

Для автобусів та вартість паркування в центрі складе 159 грн на годину. В прилеглих до центру територіях – 114 грн. В спальних районах – 14 грн. Схожі розцінки встановлені і для вантажних автомобілів.

Вважається, що підвищення тарифу дасть змогу розвантажити ділянки, а також допоможе водіям знаходити вільні місця без тривалих пошуків. Крім того, завдяки цьому рішенню громадський транспорт і екстрені служби доїдуть швидше, а для місцевих жителів з’явиться більше вільних місць.

"Врегулювавши попит і пропозицію, ми отримаємо більше вільних місць, зменшимо затори, а також шкідливі викиди від автомобілів і зробимо центр міста чистим, гарним і комфортним", - додав Усов.

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Разом із цим пропонується змінити вартість одноденного та місячного абонементів на паркування. Згідно з проєктом розпорядження, їхня вартість визначатиметься залежно від тарифу у конкретній частині міста та проміжку часу, на який надається послуга, водночас діятимуть значні знижки: на денний абонемент – 28% від повної вартості; на місячний абонемент у центрі – 50%. У прилеглих до центру територіях та спальних районах знижки на місячні абонементи становитимуть 60% та 40% відповідно.

Костянтин Усов також зазначив, що місто розробило систему електронних сервісів сплати за паркування, що дасть змогу очистити вулиці Києва від нелегальних паркувальників.

"Механізм електронної оплати виключає людський фактор і створює такі умови, у яких водіям не буде ніякого сенсу платити "самозванцям", оскільки це не звільнить їх від сплати за паркування за офіційним тарифом і від штрафу за його несплату. Нелегальні паркувальники програють бій із прозорими цифровими технологіями і з часом підуть з вулиць міста", – наголосив Усов.

Раніше розповідалося про те, що в Україні можуть почастішати випадки штрафів водіїв через паркування авто.

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