У Києві тимчасово скасували оплату за паркування авто на муніципальних майданчиках

У столиці України тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

Такий тимчасовий захід пов'язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який зараз триває. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Ці зміни відображено у додатку "Київ Цифровий".

Про це йдеться у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Тож, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

"Місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачено штрафи, які ніхто не скасовував", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада сповістить городян заздалегідь.

Читайте також:

У Греції водійці виписали штраф у майже 7 млн євро через неправильне паркування: як таке сталося

У Києві інструктори автошколи стали "героями парковки": фото

Цифра вражає: у КМДА назвали найбільшу суму штрафу за паркування у столиці