У Києві тимчасово скасували оплату за паркування авто на муніципальних майданчиках

У столиці України тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".
Такий тимчасовий захід пов'язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який зараз триває. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Ці зміни відображено у додатку "Київ Цифровий".
Про це йдеться у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.
Тож, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.
"Місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення правил дорожнього руху передбачено штрафи, які ніхто не скасовував", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перед тим, як відновити плату за паркування, столична влада сповістить городян заздалегідь.
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