У Києві в повному камуфляжі помітили оновлену версію популярного серед українців кросовера KIA Sportage

Це його вже друга поява перед світовою прем'єрою.

На дорогах Києва в повному камуфляжі помітили кросовер KIA Sportage.

Про це повідомляє АвтоЦентр.

Як відомо, нещодавно KIA показала тизерні зображення цієї моделі перед світовою прем'єрою, яка відбудеться 8 червня . Зазначається, що за вигляд моделі п'ятого покоління відповідав віце-президент KIA з дизайну Карім Хабіб, який працював в BMW та Infiniti.

Щодо його появи в столиці України, то новий "Спортейдж" помітили на вулиці Новокостянтинівській. Окрім тотального чорного камуфляжу, цей автомобіль мав також й німецькі реєстраційні номери.

autocentre.ua

Цікаво, що раніше цей прототип було помічено на Столичному шосе.

У лінійку моторів кросовера увійдуть дизельні та бензинові мотори. Серед них – 1,6 – та 2,0-літрові дизельні двигуни та 1,6- і 2,5-літрові бензинові агрегати. Найпотужнішим буде турбогібрид на базі 1,6-літрового мотора. Він видаватиме 230 кінських сил.

Додамо, що KIA Sportage є однією з найпопулярніших моделей нових авто в Україні. Кросовер регулярно стає бестселером місяця і постійно користується попитом в українців.

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