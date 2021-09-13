У Києві виявили унікальний та водночас ідеальний седан "ВАЗ", який 25 років простояв у гаражі

У Києві виявили унікальний та водночас ідеальний седан "ВАЗ", який 25 років простояв у гаражі

Його пробіг становить менше 5 тисяч км.

У Києві відшукали унікальний екземпляр "ВАЗ-2106" 1991 року випуску.

Відповідну знахідку виявив блогер Roma Urraco, про що він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що цей автомобіль простояв в гаражі близько чверті століття, до 2016 року. Після автомобіль був відновлений і тепер використовується, як колекційний експонат. Звідси не такий вже й великий пробіг - 4 964 км.

facebook.com/roma.urraco

На огляді пофарбований в популярний сіро-білий колір, а в салоні чорні дверні карти поєднуються зі світлою оббивкою крісел. Заводський інструмент, недоторкане запасне колесо і "магнітола" кінця 1980-х збереглися разом із седаном. В 1991 році машину придбала жінка, у якої навіть не було водійського посвідчення. Мета була в збереженні накопичень і тому авто не стали використовувати за прямим призначенням.

facebook.com/roma.urraco

Оскільки йдеться про ВАЗ-2106, під капотом 1,3-літровий 64-сильний рядний чотирициліндровий двигун. Агрегат поєднується з 4-ступінчастою "механікою", привід - на задню вісь. Розгін з місця до 100 кілометрів на годину у подібних "шісток" займає 19 секунд.

Раніше розповідалося про те, що в одній з європейських країн почали здавати напрокат старі "Жигулі".

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