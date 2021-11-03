У Києві встановили нові дорожні знаки: кого вони стосуватимуться

У Києві встановили нові дорожні знаки: кого вони стосуватимуться

Вони розташовані на 55 вулицях.

У Києві встановили близько 400 нових дорожніх знаків.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Він зазначив, що на період від 1 листопада до 1 квітня на 55 вулицях міста КП "Центр організації дорожнього руху" встановило дорожні знаки 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено» з табличками 7.12 "Ожеледиця".

"Під час ожеледиці в зоні дії відповідного знаку рух транспортних засобів буде заборонений.

Проте, згідно з Правилами дорожнього руху, це не стосується маршрутних автобусів, тролейбусів і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені зупинки. Також ця заборона не розповсюджується на автомобілі водіїв з інвалідністю та осіб, що перевозять таких пасажирів", - сказав заступник голови КМДА.

КМДА

Як додав заступник голови КМДА, водії з інвалідністю, а також громадяни, які проживають або працюють у цій зоні чи обслуговують розташовані там підприємства, можуть в'їжджати до зони дії знаку, але повинні виїжджати з неї на найближчому до місця призначення перехресті.

Крім того, ще на 74-х вулицях комунальники встановили попереджувальні дорожні знаки 1.13 "Слизька дорога".

КМДА

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