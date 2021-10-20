У Києві введуть нову плату для автомобілістів: доведеться платити до 11 тисяч гривень в місяць

У Києві введуть нову плату для автомобілістів: доведеться платити до 11 тисяч гривень в місяць

Паркування під будинком у центрі столиці буде коштувати 10 700 грн.

У Києві в цьому році паркування автомобіля біля будинків буде коштувати до 11 тисяч гривень за місяць.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київської міської ради Костянтин Яловий.

"Якщо ви живете у центрі міста й у вашому будинку немає паркінгу, паркування машини коштуватиме 10 700 гривень на місяць. Якщо ви живете у другій паркувальній зоні (Сирець, Деміївка, Голосієво, Лівобережна), ви сплатите 7 700 на місяць. У спальному районі — 1540", - написав Яловий.

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Він додав, що для мешканців введуть знижки на паркування біля власних будинків. У цьому році ще треба буде платити повну вартість, а у 2022-му запропонують отримати 1 абонемент на квартиру з 50% знижкою. Проте мешканців спальних районів знижка не стосується.

Водночас депутат зазначив, що у столиці впродовж багатьох років будували нові будинки без паркінгів, а щільна забудова нових житлових кварталів не дозволяє облаштувати достатньо місць для паркування.

Також, за його словами, наразі відсутній прозорий дієвий контроль за використанням коштів отриманих за паркування.

Раніше повідомлялося, що у Києві звільнять "захоплені" парковки та введуть бронювання машиномісць.

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